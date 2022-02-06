«Красно-черно-белая жара». «Авангард» выпустил ролик к Матчу звезд КХЛ

«Авангард» выпустил ролик в стиле фильма «Красная жара» к Матчу звезд КХЛ

«Авангард» выпустил специальный ролик в стиле фильма «Красная жара» к Матчу звезд КХЛ на Красной площади.

Главную роль исполнил главный тренер омичей Боб Хартли. Он заменил в кадре Арнольда Шварценеггера.

Также в ролике снялись игроки «Авангарда» Наиль Якупов, Никлас Сведберг и Павел Дедунов.