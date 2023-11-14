«Автомобилист» всухую обыграл «Адмирал» в гостях
«Автомобилист» в гостях победил «Адмирал» со счетом 3:0 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
По два (1+1) очка набрали легионеры клуба из Екатеринбурга Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Кертис Волк.
«Адмирал» потерпел второе поражение подряд. В пяти последних встречах владивостокцы проиграли четыре игры. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» идет на третьей строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Мэйсек — 12 (бол., Волк, Да Коста), 32:38 — 0:1. Волк — 4 (Голышев), 47:26 — 0:2. Да Коста — 7 (п.в., Мэйсек, Макеев), 57:27 — 0:3.
Вратари: С.В. Иванов (54:32 — 57:27) — Аликин.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 30 (10+6+14) — 28 (11+12+5).
Судьи: Букин, Фатеев.
14 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 2998 зрителей.
|Восточная конференция
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|41
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|18
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|39
|5
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|18
|11
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|35
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|13
|35
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|12
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|12
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|29
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|13
|16
|29
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|Адмирал
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|Западная конференция
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|В
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|1
|Динамо М
|29
|21
|8
|44
|2
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|20
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|43
|3
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|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|30
|18
|12
|38
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|6
|Динамо Мн
|28
|14
|14
|32
|7
|СКА
|28
|15
|13
|30
|8
|Северсталь
|28
|13
|15
|30
|9
|Сочи
|30
|12
|18
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|30
|9
|21
|22
|14.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|0 : 3
|14.11
|15:30
|
Сибирь – Торпедо
|- : -
|14.11
|16:30
|
Авангард – Северсталь
|- : -
|14.11
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|14.11
|19:00
|
Ак Барс – СКА
|- : -
|14.11
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|14.11
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|14.11
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -