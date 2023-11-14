Барбер высказался о своем участии в Матче Звезд КХЛ
Нападающий «Барыса» Райли Барбер высказался о своем участии в ФОНБЕТ Матче Звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Я очень признателен, что меня пригласили на такое событие. Огромная честь находиться на льду с такими крутыми хоккеистами. Буду ли я петь под гитару или рассказывать стихи? Нет, не буду готовить что-то особенное, я не такая артистичная личность. Мое главное хобби — гольф. Люблю поиграть», — приводит слова Барбера Legalbet.
14-й Матч всех звезд КХЛ пройдет 9-10 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».
В текущем сезоне на счету Барбера 25 игр за «Барыс», в которых американец набрал 23 (10+13) очка.
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|12
|Адмирал
|28
|7
|21
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|Западная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Динамо М
|29
|21
|8
|44
|2
|Спартак
|30
|20
|10
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|3
|Локомотив
|29
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|38
|4
|Торпедо
|30
|18
|12
|38
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|6
|Динамо Мн
|28
|14
|14
|32
|7
|СКА
|28
|15
|13
|30
|8
|Северсталь
|28
|13
|15
|30
|9
|Сочи
|30
|12
|18
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
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|11
|Витязь
|30
|9
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19.11
|14.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|0 : 3
|14.11
|15:30
|
Сибирь – Торпедо
|- : -
|14.11
|16:30
|
Авангард – Северсталь
|- : -
|14.11
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|14.11
|19:00
|
Ак Барс – СКА
|- : -
|14.11
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|14.11
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|14.11
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -
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