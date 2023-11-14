Барбер высказался о своем участии в Матче Звезд КХЛ

Нападающий «Барыса» Райли Барбер высказался о своем участии в ФОНБЕТ Матче Звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Я очень признателен, что меня пригласили на такое событие. Огромная честь находиться на льду с такими крутыми хоккеистами. Буду ли я петь под гитару или рассказывать стихи? Нет, не буду готовить что-то особенное, я не такая артистичная личность. Мое главное хобби — гольф. Люблю поиграть», — приводит слова Барбера Legalbet.

14-й Матч всех звезд КХЛ пройдет 9-10 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

В текущем сезоне на счету Барбера 25 игр за «Барыс», в которых американец набрал 23 (10+13) очка.