«Сибирь» — «Торпедо»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ «Сибирь» — «Торпедо» начнется в 15.30 мск
«Сибирь» и «Торпедо» во вторник, 14 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. Начало — 15.30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Сибирь» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Сибирь» набрала 29 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Торпедо» 38 баллов, команда находится на 4-м месте Западной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|31
|18
|13
|41
|2
|Металлург Мг
|30
|18
|12
|40
|3
|Авангард
|29
|18
|11
|39
|4
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|5
|Автомобилист
|32
|17
|15
|38
|6
|Сал. Юлаев
|29
|17
|12
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Амур
|29
|12
|17
|30
|9
|Нефтехимик
|30
|12
|18
|29
|10
|Сибирь
|29
|13
|16
|29
|11
|Барыс
|31
|9
|22
|25
|12
|Адмирал
|27
|7
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|29
|21
|8
|44
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|30
|18
|12
|38
|5
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|6
|Динамо Мн
|28
|14
|14
|32
|7
|СКА
|28
|15
|13
|30
|8
|Северсталь
|28
|13
|15
|30
|9
|Сочи
|30
|12
|18
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|30
|9
|21
|22
Результаты / календарь
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16.11
17.11
18.11
19.11
|14.11
|12:30
|
Адмирал – Автомобилист
|- : -
|14.11
|15:30
|
Сибирь – Торпедо
|- : -
|14.11
|16:30
|
Авангард – Северсталь
|- : -
|14.11
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|- : -
|14.11
|19:00
|
Ак Барс – СКА
|- : -
|14.11
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|14.11
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|14.11
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -
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