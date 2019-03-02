"Автомобилист" в третий раз победил "Трактор"

"Автомобилист" обыграл "Трактор" в овертайме третьего матча первого раунда плей-офф КХЛ. Победную шайбу забросил нападающий Вячеслав Литовченко.

Счет в серии составляет 3:0 в пользу "Автомобилиста". Четвертая игра пройдет 4 марта в Челябинске.

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1/4 финала

"Трактор" (Челябинск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Томас - 1 (Энлунд, Полыгалов), 20:22 - 1:0. Обидин - 2 (Мамкин, Трямкин), 42:15 - 1:1. Литовченко - 1 (Секстон), 60:54 - 1:2.

Вратари: Судницин - Коварж.

Штраф: 16 - 4.

Броски: 32 (11+12+9+0) - 35 (14+11+7+3).

Судьи: Беляев, Овчинников.

2 марта. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.

Счет в серии: 3:0 (3:0, 4:2, 2:1 ОТ)

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