«Трактор» в овертайме вырвал победу у «Автомобилиста» и обошел его в таблице «Востока»
«Автомобилист» дома проиграл «Трактору» в овертайме в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.
У хозяев отличились Сергей Широков и Ник Эберт. На счету Стефана Да Косты две результативные передачи.
У победителей шайбы забросили Виталий Кравцов и Максим Шабанов, на счету которого также результативный пас. Антон Бурдасов забил гол в овертайме.
После этого матча «Трактор» поднялся на 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков и опередив «Автомобилист» (46 баллов).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Широков — 4 (бол., Волк, Да Коста), 22:53 — 1:0. Кравцов — 10 (бол., Яруллин, Дер-Аргучинцев), 36:49 — 1:1. Эберт — 3 (бол., Да Коста), 51:11 — 2:1. Шабанов — 16 (мен.), 58:06 — 2:2. Бурдасов — 10 (бол., Шабанов, Дер-Аргучинцев), 62:21 — 2:3.
Вратари: Аликин — Фукале.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 29 (12+8+9+0) — 40 (12+14+12+2).
Судьи: Васильев, Оленин.
19 декабря. Екатеринбург. Уралец. 5320 зрителей.
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