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Сегодня, 19:10

Результативная серия Ткачева прервалась на 16 матчах — это второй результат в истории КХЛ

Руслан Минаев
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Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев набирал очки в 16 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ подряд. Серия нападающего прервалась в игре с «Ак Барсом» (0:4).

В 16 встречах Ткачев набрал 31 (8+23) очко.

Рекорд принадлежит Александру Радулову и Риду Буше, которые набирали очки в 17 матчах КХЛ подряд.

Владимир Ткачев (Авангард)
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 41 25 16 55
2 Авангард 39 26 13 55
3 Сал. Юлаев 40 25 15 52
4 Ак Барс 41 24 17 50
5 Лада 41 21 20 50
6 Трактор 41 22 19 48
7 Автомобилист 42 21 21 47
8 Сибирь 41 18 23 43
9 Амур 40 16 24 39
10 Нефтехимик 40 14 26 36
11 Адмирал 38 12 26 32
12 Барыс 41 12 29 31
Западная конференция И В П О
1 Спартак 41 26 15 56
2 Динамо М 40 26 14 56
3 Локомотив 38 25 13 53
4 Торпедо 40 24 16 51
5 СКА 39 25 14 51
6 ЦСКА 39 22 17 46
7 Северсталь 39 17 22 41
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 40 14 26 32
11 Витязь 40 13 27 31
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23.12
24.12
19.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 0 : 4
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Барыс
 5 : 4
19.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 2 : 3 ОТ
19.12 18:00
Лада – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Северсталь
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – Витязь
 - : -
19.12 19:30
СКА – Сочи
 - : -
19.12 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
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