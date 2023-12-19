«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» в КХЛ
«Салават Юлаев» одержал победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.
Победу уфимцам принесли шайбы Павла Коледова, Евгения Тимкина, Николаса Мелоша, Егора Сучкова и Николая Кулемина.
За «Барыс» отличились Понтус Оберг, Энтони Камара, Аркадий Шестаков и Евгений Рымарев.
«Салават Юлаев» (52 очка) после 40 матчей поднялся на третье место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (31) после 41 игры продолжает замыкать таблицу «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
Голы: Оберг — 15 (Старченко), 8:15 — 0:1. Коледов — 4 (Хафизуллин, Сучков), 10:29 — 1:1. Камара — 6 (Лабейт), 11:46 — 1:2. Тимкин — 2 (Кулемин, Ефремов), 14:02 — 2:2. Мелош — 2 (бол., Шмелев, Шаров), 23:03 — 3:2. Сучков — 6 (Шмелев, Шаров), 26:42 — 4:2. Шестаков — 7 (Оберг, Ножье), 44:33 — 4:3. Рымарев — 3 (бол., Шестаков, Скленичка), 54:56 — 4:4. Кулемин — 7 (Хмелевский, Бирюков), 57:22 — 5:4.
Вратари: Ежов — Паскуале (58:40).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 19 (9+8+2) — 32 (12+8+12).
Судьи: Акузовский, Спирин.
19 декабря. Уфа. Уфа-Арена. 6834 зрителя.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|41
|25
|16
|55
|2
|Авангард
|39
|26
|13
|55
|3
|Сал. Юлаев
|40
|25
|15
|52
|4
|Ак Барс
|41
|24
|17
|50
|5
|Лада
|41
|21
|20
|50
|6
|Трактор
|41
|22
|19
|48
|7
|Автомобилист
|42
|21
|21
|47
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|43
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|40
|14
|26
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
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|12
|29
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|41
|26
|15
|56
|2
|Динамо М
|40
|26
|14
|56
|3
|Локомотив
|38
|25
|13
|53
|4
|Торпедо
|40
|24
|16
|51
|5
|СКА
|39
|25
|14
|51
|6
|ЦСКА
|39
|22
|17
|46
|7
|Северсталь
|39
|17
|22
|41
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|40
|14
|26
|32
|11
|Витязь
|40
|13
|27
|31
|19.12
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|0 : 4
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Барыс
|5 : 4
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|2 : 3 ОТ
|19.12
|18:00
|
Лада – Сибирь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|19.12
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|19.12
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -
|19.12
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -