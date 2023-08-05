«Автомобилист» представил форму в честь 300-летия Екатеринбурга

«Автомобилист» представил форму, в которой команде предстоит сыграть первые контрольные матчи. Комплект формы посвящен 300-летию Екатеринбурга.

«Уже совсем скоро «Автомобилисту» предстоит сыграть первые контрольные матчи. В них наша команда будет выходить на лед в специальной предсезонной форме. Она посвящена 300-летию Екатеринбурга — юбилей наш город празднует в этом году!» — написано в сообщении команды.

По итогам прошлого сезона «Автомобилист» вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступил «Металлургу».