Тренер «Сочи» Кокорев: «Я не против драк в хоккее»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.
— Игра была равна до начала второго периода, когда соперник нас немного зажал в зоне. После этого мы выстояли и начали играть в свой хоккей — быстрый и атакующий. Мы перевернули игру и победили.
— За прошлый сезон матчи «Авангарда» и «Сочи» запомнились, как настоящие ледовые побоища. Сегодня вы осознанно отошли от грубой линии?
— Мы даже не думали об этом. Выходили просто играть в хоккей и честно побеждать. Даже не говорили об этом.
— Как относитесь к массовым дракам в хоккее?
— Я не против драк в хоккее. Это мужская игра. Если какой-то момент позволяет защитить партнера, вратаря или кто-то из соперников плохо ведет себя — это нормально. Драка в хоккее — это нормально, но не с первой минуты бежать кого-то бить. Это должно происходить в пылу борьбы, когда мужики бьются.
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