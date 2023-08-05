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Сегодня, 11:04

Рустем Гатин: «Каждый игрок «Нефтяника» старался обыграть «Ак Барс»

Виталий Косик
Корреспондент
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Исполнительный директор «Нефтяника» Рустем Гатин подвел итоги товарищеского матча с «Ак Барсом» (0:5).

«Обе команды старались. Для нас обыграть такую классную команду, как «Ак Барс», тяжело. Но искренне говорю, что каждый игрок «Нефтяника» старался. И нападение, и защита. Вот забей мы свои моменты! Так всегда бывает — кто первый забьет, тому чуть легче играть, потом класс начинает все больше и больше сказываться. По игре скажу, что и второй, и третий период парни пытались добавлять, искали варианты забить, но оборона Казани не дала распечатать ворота», — приводит слова Гатина Metaratings.ru.

Источник: Metaratings.ru
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ХК Ак Барс
ХК Нефтяник
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