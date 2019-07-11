"Автомобилист" перешел на площадку финского размера

"Автомобилист"​ в новом сезоне будет проводить домашние матчи на площадке "финского" размера, информирует сайт екатеринбургского клуба. Ледовая площадка КРК “Уралец” будет уже на два метра – 60х28.

Напомним, в этом году Международная федерация хоккея объявила, что со следующего сезона Чемпионаты мира будут проходить на канадских площадках – 60х26. Летом несколько клубов КХЛ решили уменьшить размеры домашнего льда – до канадских или финских стандартов.

Кроме того, в этом сезоне КХЛ меняет разметку на льду. Лицевая линия смещается на 65 см к борту, за счет этого увеличивается зона атаки. Появится трапециевидная зона за воротами. Голкипер, покидающий свои владения, может теперь играть только в ее границах.