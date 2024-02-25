Определились две пары плей-офф Восточной конференции КХЛ

В КХЛ определились две пары плей-офф Восточной конференции.

25 февраля «Автомобилист» обыграл «Локомотив» (2:0) в последнем матче регулярного чемпионата. Благодаря этой победе команда Николая Заварухина финишировала на пятом месте в Восточной конференции.

В результате определились сразу две пары плей-офф — «Автомобилист» (82 очка) сыграет с «Ак Барсом» (82), который уже гарантировал себе четвертое место, а «Салават Юлаев» (88), идущий третьим, встретится с «Трактором» (78), занимающим шестую строчку.

Таким образом, в КХЛ уже сформировались три пары в плей-офф. Ранее стало известно, что в первом раунде Западной конференции сыграют «Спартак» и «Северсталь».