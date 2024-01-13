Стала известна зарплата вратаря ЦСКА Гамзина

Вратарь Дмитрий Гамзин в нынешнем сезоне провел за ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 8 матчей, в которых отразил 95 процентов бросков и пропускал в среднем по 1,55 шайбы за игру.

Как стало известно «СЭ», зарплата Гамзина в нынешнем сезоне составляет 8 миллионов рублей в год, в следующем — 10.

Армейцы с 56 очками идут шестыми на «Западе» после 49 игр.