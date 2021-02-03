«Ак Барс» на выезде обыграл «Автомобилист»

«Автомобилист» уступил «Ак Барсу» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У хозяев отличились Брукс Мэйсек и Андрей Обидин, у гостей — Кристиан Хенкель, Михаил Глухов и Стефан Да Коста.

«Автомобилист» с 61 очком идет шестым на Востоке. В случае победы любым способом команда досрочно обеспечила бы место в плей-офф. «Ак Барс» с 84 очками идет первым и уже точно сыграет в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Голы: Хенкель — 2 (Педан, Да Коста), 7:39 — 0:1. Мэйсек — 15 (Хольцер, Холланд), 9:03 — 1:1. Глухов — 8 (Лукоянов), 40:41 — 1:2. Да Коста — 23 (Песонен), 51:25 — 1:3. Обидин — 5 (Мэйсек, Арзамасцев), 55:19 — 2:3.

Вратари: Коварж (57:48) — Билялов.

Штраф: 13 — 47.

Броски: 31 (15+7+9) — 23 (8+8+7).

Судьи: Бирин, Васильев.

3 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец».