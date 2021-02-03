«Металлург» дома обыграл «Барыс»

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл «Барыс» (3:1).

В начале второго периода нападающий Кирилл Панюков вывел гостей вперед, однако через 7 минуте чешский форвард хозяев Анджей Нестрашил в большинстве сравнял счет. В третьем игровом отрезке магнитогорцы отправили в ворота «Барыса» две безответные шайбы — отличились защитник Михаил Пашнин и нападающий Николай Голдобин.

«Металлург» в 52 матчах набрал 71 очко и расположился на третьей строчке восточной конференции. Клуб из столицы Казахстана с 60 очками в 52 играх идет 8 на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Панюков — 6 (Линтуниеми), 23:47 — 0:1. Нестрашил — 10 (бол., Бек, Кулемин), 31:10 — 1:1. Пашнин — 2 (Кошелев), 46:41 — 2:1. Голдобин — 6 (Бек, Расмуссен), 54:18 — 3:1.

Вратари: Олкинуора — Карлссон (57:13 — 57:49, 57:55 — 59:27).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (10+8+13) — 26 (5+11+10).

Судьи: Морозов, Соин.

3 февраля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».