«Трактор» переиграл «Нефтехимик»

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

Хозяева забросили три шайбы уже в первом периоде (Косов, Бэйлен в большинстве, Седлак), на что нижнекамцы ответили голом нападающего Либора Гудачека. В середине второй двадцатиминутки Вячеслав Основин довел преимущество «Трактора» до крупного, но через три минуты Булат Шафигуллин вновь сократил отставание гостей до двух шайб. Защитник Глеб Семенов в третьем периоде в большинстве приблизил «Нефтехимик» на расстояние одного гола. Дубль Ярослава Косова установил окончательный результат на табло.

После 52 матчей «Трактор» идет пятым в восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» с 32 очками при таком же количестве матчей занимает предпоследнюю строчку «Востока».

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Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Голы: Косов — 10 (Бывальцев), 3:15 — 1:0. Бэйлен — 8 (бол., Гика, Пилут), 8:19 — 2:0. Гудачек — 17 (Порядин, Семенов), 10:12 — 2:1. Седлак — 14 (Гика, Бэйлен), 19:54 — 3:1. Основин — 12 (Седлак, Гика), 30:07 — 4:1. Шафигуллин — 6 (Галузин), 32:58 — 4:2. Семенов — 1 (бол., Волгин, Бикмуллин), 46:53 — 4:3. Косов — 11 (Вилл, Телегин), 54:16 — 5:3.

Вратари: Вилл — Коротаев (Иванников, 8:19, 59:10).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 23 (11+7+5) — 21 (7+3+11).

Судьи: Гамалей, Лаврентьев.

3 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.