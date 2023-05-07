«Авангард» заключил контракт с нападающим Гераськиным на 4 года

«Авангард» в Telegram-канале сообщил о подписании контракта с нападающим Игорем Гераськиным. Соглашение 24-летнего форварда с клубом рассчитано на 4 года.

Гераськин перешел в омский клуб в результате обмена с «Северсталью». В «Авангарде» хоккеист будет играть под 89-м номером.

В прошедшем сезоне Гераськин в составе «Северстали» провел 73 матча, в которых набрал 48 (14+34) очков.