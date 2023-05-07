Генеральный менеджер «Авангарда» Курьянов: «Гераськин — очень мобильный форвард с прекрасным голевым чутьем»
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал переход нападающего Игоря Гераськина в омский клуб.
«24-летний Гераськин ярко проявил себя в КХЛ, в прошлом сезоне до показателя в 50 очков ему не хватило всего двух результативных баллов, — цитирует пресс-служба клуба Курьянова. — Это очень мобильный форвард с прекрасным голевым чутьем, также его отличает игровой интеллект, благодаря которому Игорь показывает яркий хоккей. Универсальный нападающий, может сыграть как в центре, так и на краю. Мы получили на долгосрочный контракт молодого и талантливого хоккеиста, что очень важно в плане строительства команды не только на новый сезон, но и на несколько лет вперед».
«Авангард» заключил контракт с Гераськиным на 4 года. 24-летний нападающий перешел в омский клуб в результате обмена с «Северсталью». В «Авангарде» хоккеист будет играть под 89-м номером.
В прошедшем сезоне Гераськин в составе «Северстали» провел 73 матча, в которых набрал 48 (14+34) очков.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3