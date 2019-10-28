«Авангард» выставил Щербака на драфт отказов

«Авангард» выставил на драфт отказов нападающего Никиту Щербака, сообщает Twitter КХЛ.

23-летний россиянин подписал трехлетний контракт с омским клубом перед началом нынешнего сезона. При этом вскоре клуб перезаключил соглашение с игроком, понизив его зарплату со 180 до 120 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне Щербак принял участие в 16 матчах, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности «плюс 4» и 10 минутах штрафа.

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