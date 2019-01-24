"Авангард" всухую переиграл "Амур", у Михеева - дубль

"Авангард" одолел "Амур" в выездном матче со счетом 3:0.

Счет на четвертой минуте встречи открыл Илья Михеев. Максим Чудинов в середине первого периода удвоил преимущество гостей, а незадолго до второго перерыва все тот же Михеев установил окончательный счет в поединке. Для "Амура" это поражение стало десятым к ряду.

Благодаря этой победе, "Авангард" набрал 73 очка в 55 матчах. Команда Боба Хартли занимает второе место в Восточной конференции.

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"Амур" (Хабаровск) - "Авангард" (Омск) - 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Голы: Михеев - 20 (Покка, Широков), 3:45 - 0:1. Чудинов - 7 (бол., Широков), 10:51 - 0:2. Медведев - 8 (бол., Михеев), 35:24 - 0:3.

Вратари: Мурыгин - Налимов.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 30 (16+5+9) - 27 (13+10+4).

Судьи: Оскирко, Сергеев.

24 января. Хабаровск. "Платинум-Арена".