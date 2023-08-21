«Авангард» в овертайме победил «Нефтехимик» благодаря голу в меньшинстве в пустые ворота
«Авангард» обыграл «Нефтехимик» на Кубке Блинова. Победной стала шайба защитника Семена Чистякова, которую он забросил на четвертой секунде овертайме в меньшинстве в пустые ворота нижнекамцев.
Кубок Блинова
«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:4 ОТ (1:0, 0:1, 3:3, 1:0)
Голы: Шулак — 2 (бол., Буше), 11:45 — 1:0. Брюквин — 1 (бол., Белозеров, Хохлов), 38:51 — 1:1. Мартынов — 1 (Трикозов, Абросимов), 42:02 — 2:1. Кашников — 1 (Камара), 44:51 — 2:2. Дергачев — 3 (Н. Якупов, Брюквин), 46:21 — 2:3. Панюков — 3, 47:17 — 3:3. Клок — 1 (мен., Митякин), 52:47 — 3:4. Мартынов — 2, 57:37 — 4:4. Чистяков — 1 (мен., п.в., Игумнов), 60:04 — 5:4.
Вратари: Мишуров — Гарипов (60:00).
Штраф: 10 — 16.
Броски: 30 (9+12+8+1) — 37 (9+13+15+0).
Судьи: Белов, Спирин.
21 августа. Омск. G-Drive Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -