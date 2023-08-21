Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Авангарда» (4:5 ОТ) в матче предсезонного Кубка Блинова.

— Отличный боевой матч, — сказал Леонтьев. — Команды создавали хорошие моменты. Много голов — думаю, зрителям понравилось. Есть, над чем подумать. Практически выигрышный матч мы проиграли из-за индивидуальных ошибок. Здорово отыграли в меньшинстве, у нас было много удалений. Вели в счете, немного не удержали игру и, к сожалению, в овертайме проиграли.

— В чем смысл замены вратаря в овертайме, когда команда уже играла в большинстве?

— Смысл в том, чтобы получить еще одного игрока. Шансы возрастают, когда идет розыгрыш «5х3», а не «5х4». Попробовали — ничего страшного.

— Есть ли у Наиля Якупова потенциал стать лидером «Нефтехимика»?

— Потенциал есть у любого игрока, который выходит в этой лиге. Наиль будет прогрессировать. Он неплохо отработал на предсезонке. В тренировках он показывает отличные результаты. Можно только порадоваться, что у нас появился игрок и профессионал с большой буквы.