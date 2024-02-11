«Витязь» дома в Балашихе сыграет против московского ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 11 февраля, в воскресенье. Встреча пройдет на «Арене Балашиха». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию «Витязь» — ЦСКА можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 16.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

Следите за главными событиями противостояния регулярного чемпионата КХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Витязь» главного тренера Дмитрия Рябыкина находится на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 45 баллами после 61 матча. ЦСКА Сергея Федорова идет на седьмом месте с 66 очками после 61 встречи на Западе.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.