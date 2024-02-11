«Витязь» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Витязь» дома в Балашихе сыграет против московского ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 11 февраля, в воскресенье. Встреча пройдет на «Арене Балашиха». Начало — в 17.00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию «Витязь» — ЦСКА можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 16.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.
Следите за главными событиями противостояния регулярного чемпионата КХЛ с помощью матч-центра «СЭ».
«Витязь» главного тренера Дмитрия Рябыкина находится на последней, 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 45 баллами после 61 матча. ЦСКА Сергея Федорова идет на седьмом месте с 66 очками после 61 встречи на Западе.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|60
|40
|20
|84
|3
|Сал. Юлаев
|61
|39
|22
|83
|4
|Ак Барс
|61
|36
|25
|74
|5
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|6
|Трактор
|61
|33
|28
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Нефтехимик
|61
|25
|36
|62
|9
|Амур
|61
|25
|36
|62
|10
|Сибирь
|62
|25
|37
|60
|11
|Адмирал
|61
|19
|42
|49
|12
|Барыс
|61
|19
|42
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|41
|20
|85
|2
|Локомотив
|62
|40
|22
|85
|3
|Спартак
|62
|37
|25
|82
|4
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|5
|Торпедо
|61
|34
|27
|73
|6
|Северсталь
|61
|32
|29
|72
|7
|ЦСКА
|61
|30
|31
|66
|8
|Динамо Мн
|61
|28
|33
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|61
|20
|41
|47
|11
|Витязь
|61
|19
|42
|45
|11.02
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|11.02
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо М
|- : -
|11.02
|17:00
|
СКА – Сочи
|- : -
|11.02
|17:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -