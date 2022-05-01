«Авангард» продлил контракт с Сергеем Толчинским

«Авангард» объявил о продлении контракта с нападающим Сергеем Толчинским.

Новое соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на один год.

Толчинский выступает за «Авангард» с 2020 года. В сезоне-2020/21 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе омичей.

В сезоне-2021/22 форвард набрал 27 (5+22) очков в 30 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ, в плей-офф у хоккеиста 7 (2+5) очков в 13 встречах.