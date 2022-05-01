«Салават Юлаев» предложил 50 миллионов за форварда «Спартака» Дроздова

По данным «СЭ», «Салават Юлаев» готов заплатить денежную компенсацию за права на форварда «Спартака» Ивана Дроздова в размере 50 миллионов рублей.

В этом сезоне 22-летний нападающий набрал 18 (12+6) очков в 44 матчах за «Спартак».

Белорусский хоккеист выступает за красно-белых с июля 2021 года.

Ранее Дроздов играл за минское «Динамо», «Витебск» и другие команды.