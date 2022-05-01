Минское «Динамо» сделало квалификационные предложения одиннадцати хоккеистам

В субботу, 30 апреля, завершился период действия контрактов, заключенных игроками КХЛ до сезона-2020/21 включительно.

11 игроков минского «Динамо» получили квалификационные предложения. Ими стали Это Игорь Мартынов, Антон Линдхольм, Владислав Еременко, Илья Усов, Павел Денисов, Дмитрий Дерябин, Ринат Валиев, Дмитрий Буйницкий, Сергей Большаков, Владимир Алистров, Павел Варфоломеев.

Кроме того, клуб закрепил спортивные права на Лукаса Бенгтссона, Романа Горбунова, Сергея Кузнецова, Виталия Пинчука и Александра Суворова.

У Алексея Колосова, Сергея Сапего и Никиты Пышкайло продолжают действовать контракты.