«Авангард» представил предсезонную форму. Ее разработали совместно со Студией Артемия Лебедева

«Авангард» представил предсезонную форму, в которой будет играть перед началом сезона-2022/23.

Как отмечается на официальном сайте клуба, форма была разработана совместно со Студией Артемия Лебедева. Предсезоннной формой клуб отдает дань уважения болельщикам из Омска, которые поддерживали свою команду.

В белом комплекте формы «Авангард» выступит на предсезонном турнире в Сочи, который пройдет с 3 по 9 августа.