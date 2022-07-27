Защитник Кин заработает 30 миллионов рублей за сезон в «Спартаке»

«СЭ» стала известна зарплата новичка «Спартака» Джоуи Кина.

Американский защитник заработает за сезон в «Спартаке» 30 миллионов рублей.

25 июля «Спартак» сообщил о подписании контракта с 23-летним американцем на один год. В минувшем сезоне Кин набрал 45 (8+37) очков в 80 играх за «Чикаго Вулвз», выиграв главный трофей АХЛ — Кубок Колдера, а также стал лучшим защитником-бомбардиром плей-офф.

Ранее защитник привлекался в юниорскую сборную США и становился участником Матча звезд АХЛ.