«Авангард» предлагал Чинахову двухлетний контракт на 35 миллионов рублей

«СЭ» стали известны подробности предложения «Авангарда» по контракту форварду Егору Чинахову.

«Ястребы» были готовы дать 20-летнему нападающему двухлетнее соглашение на общую сумму в 35 миллионов рублей. Напомним, что Чинахов решил продолжить карьеру в Северной Америке и подписать трехлетний контракт с «Коламбусом».

Чинахов был выбран в первом раунде драфта НХЛ-2020 под общим 21-м номером «Коламбусом». В сезоне КХЛ Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).

(Михаил Зислис)

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