Стась подписал контракт с «Трактором» по схеме «2+1»

«Трактор» объявил о заключении контракта с нападающим Андреем Стасем.

32-летний белорус подписал соглашение с клубом из Челябинска по схеме «2+1».

С 2018 по 2021 год Стась выступал за «Авангард», в сезоне-2020/21 он выиграл Кубок Гагарина в составе омичей.