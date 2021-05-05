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Стась подписал контракт с «Трактором» по схеме «2+1»

12:58
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«Трактор» объявил о заключении контракта с нападающим Андреем Стасем.

32-летний белорус подписал соглашение с клубом из Челябинска по схеме «2+1».

С 2018 по 2021 год Стась выступал за «Авангард», в сезоне-2020/21 он выиграл Кубок Гагарина в составе омичей.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/38630-andrey-stas-v-traktore/

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