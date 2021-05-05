Стась подписал контракт с «Трактором» по схеме «2+1»
12:58
«Трактор» объявил о заключении контракта с нападающим Андреем Стасем.
32-летний белорус подписал соглашение с клубом из Челябинска по схеме «2+1».
С 2018 по 2021 год Стась выступал за «Авангард», в сезоне-2020/21 он выиграл Кубок Гагарина в составе омичей.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/38630-andrey-stas-v-traktore/
Читайте также
Свежие инсайды КХЛ. Почему все бегут из «Авангарда» и «Ак Барса»? Кого «Динамо» нашло в тройку к Шипачеву?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю