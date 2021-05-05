«Динамо» хотело снизить контракт Брюквина с 40 миллионов до 15

По информации «СЭ», квалификационное предложение «Динамо» нападающему Владимиру Брюквину составляло 15 миллионов рублей в год.

Ранее форвард получал 40 миллионов за сезон. Сейчас 26-летним игроком интересуется «Авангард», который сделал свое предложение хоккеисту, превышающее вариант бело-голубых. Если «Динамо» не повторит его, Брюквин перейдет в омский клуб за денежную компенсацию.

Брюквин в сезоне 2020/21 провел 24 матча в регулярном чемпионате, набрав в них 8 (5+3) очков. В 9 встречах плей-офф форвард не отметился результативными действиями.

(Михаил Зислис)