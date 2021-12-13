«Авангард» поздравил Дюкова с днем рождения

«Авангард» поздравил генерального директора ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова с днем рождения. Сегодня, 13 декабря, функционеру исполнилось 54 года.

«Уважаемый Александр Валерьевич!

В прошлом сезоне «Авангард» завоевал золото, которого Омск ждал 17 лет, и первый в своей истории Кубок Гагарина — и все это благодаря вашей постоянной поддержке, которая присутствует на всех уровнях организации клуба.

Вы уделяете внимание и хоккею, и российскому футболу, который также приковывает к себе внимание болельщиков, — развиваете этот важный для страны вид спорта и делаете все для того, чтобы наши команды взяли новые вершины. Ваша уверенность в принятии решений, смелость в реализации самых амбициозных проектов и вера в лучшее завтра — то, что вдохновляет и помогает двигаться вперед. Пусть все желания осуществятся! С днем рождения!» — говорится в поздравлении.