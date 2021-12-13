Генменеджер «Куньлуня»: «Клуб намерен завершить КХЛ сезон без изменений в составе»

Генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов рассказал, что до конца сезона в составе команды не будет изменений.

«Мы рады сообщить, что ХК «Куньлунь Ред Стар» намерен завершить чемпионат Континентальной хоккейной лиги 2021/22 без изменений в составе. Это стало возможным в результате успешных переговоров между нашим клубом, руководством спорта КНР и организационным комитетом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Первоначальный план подразумевал, что наши игроки и тренеры будут въезжать в КНР по протоколу, предусмотренному для граждан этой страны, возвращающихся из-за границы, то есть отбывать 21-дневный карантин. В этом случае нам бы пришлось до 27 декабря, дня окончания периода дозаявок в КХЛ, отзаявить всех игроков сборной Китая и заявить вместо них новых хоккеистов.

Готовясь к реализации этого плана, мы параллельно работали над планом Б, который со спортивной точки зрения в большей мере способствовал бы осуществлению нашей ключевой задачи, а именно подготовке национальной сборной Китая к участию в ОИ-2022. Мы очень благодарны спортивным властям КНР и оргкомитету Олимпийских игр за понимание и приложенные ими усилия.

Таким образом, мужская сборная КНР вылетает в Пекин 26 января 2022 года, к открытию Олимпийской деревни, которое состоится 27 января. Это позволит команде беспрепятственно выступать на чемпионате КХЛ и тем самым готовиться к предстоящему олимпийскому турниру. Разумеется, после объявления окончательного состава национальной сборной заявка клуба на матчи чемпионата КХЛ будет максимально к нему приближенной.

В свою очередь, женская сборная Китая, составленная из игроков ХК «КРС Ванке Рэйз», будет придерживаться изначального плана, отправится в Китай 26 декабря и будет заканчивать подготовку к Олимпиаде в Пекине", — сказал Феоктистов.

Ранее менеджер сообщал, что в Китае планировали собрать игроков клуба в расположении сборной уже в конце декабря для подготовки к Олимпийским играм в ущерб выступлению «Куньлуня» в КХЛ.