Кочетков, Воронков, Лилья и Галкин — лучшие игроки недели в КХЛ
Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов 14-й недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.
Лучшим голкипером признан Петр Кочетков из «Торпедо», который одержал три победы в играх недели. По его воротам было нанесено 73 броска (24,3 в среднем за матч). Он отразил 94,52 процента этих бросков. Коэффициент надежности составил 1,34.
Лучшим защитником признан Егор Воронков из «Витязя», который набрал четыре (0+4) очка. Его показатель полезности — «+5».
Лучшим форвардом признан Якоб Лилья из «Барыса», набравший пять (5+0) очков. Он оформил два дубля и забросил две победные шайбы. Его показатель полезности — «+4».
Лучшим новичком признан Владимир Галкин из «Автомобилиста», который одержал одну победу в двух матчах недели. По его воротам было нанесено 56 бросков (28,0 в среднем за матч), из них он отразил 98,21 процента. Коэффициент надежности составил 0,50.
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