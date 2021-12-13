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Кочетков, Воронков, Лилья и Галкин — лучшие игроки недели в КХЛ

12:49

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов 14-й недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим голкипером признан Петр Кочетков из «Торпедо», который одержал три победы в играх недели. По его воротам было нанесено 73 броска (24,3 в среднем за матч). Он отразил 94,52 процента этих бросков. Коэффициент надежности составил 1,34.

Лучшим защитником признан Егор Воронков из «Витязя», который набрал четыре (0+4) очка. Его показатель полезности — «+5».

Лучшим форвардом признан Якоб Лилья из «Барыса», набравший пять (5+0) очков. Он оформил два дубля и забросил две победные шайбы. Его показатель полезности — «+4».

Лучшим новичком признан Владимир Галкин из «Автомобилиста», который одержал одну победу в двух матчах недели. По его воротам было нанесено 56 бросков (28,0 в среднем за матч), из них он отразил 98,21 процента. Коэффициент надежности составил 0,50.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/13/494502.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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