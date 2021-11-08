«Авангард» показал трейлер документального фильма о победе в Кубке Гагарина

«Авангард» опубликовал трейлер документального фильма о прошлом сезоне КХЛ и победе в Кубке Гагарина-2021.

«Изначально этот фильм задумывался как исторический — к 70-летию омского хоккея. Но сезон и особенно плей-офф оказались достойны лучших сценариев мирового кино: мы оказались свидетелями невероятно красивой истории, настоящей спортивной драмы, которую постарались восстановить в нашей картине. Мы вспомним долгий путь «Авангарда» к этому чемпионству, покажем, что осталось за кадром этого голливудского плей-офф. Героями станут Александр Крылов, Боб Хартли, Алексей Волков, Максим Сушинский, Евгений Шастин, Илья Ковальчук, Сергей Толчинский, Павел Лысенков, Андрей Блохин и многие другие. Премьера совсем скоро, следите за анонсами!» — написано под анонсом фильма «Авангарда» на YouTube-канале клуба.

«Авангард» под руководством Боба Хартли завоевал Кубок Гагарина-2021 в минувшем сезоне. В финале турнира омичи выиграли у ЦСКА в серии (4-2).