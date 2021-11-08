Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал победу над СКА (4:0) в матче чемпионата КХЛ.

«Важная победа не только для команды, но и для меня лично! Всем спасибо за поддержку», — написал Каменев в Instagram.

Напомним, что нынешний сезон Каменев начинал в составе СКА. 12 октября «Сибирь» получила права на нападающего в результате обменов, однако спустя два дня новосибирский клуб объявил о расторжении контракта с игроком. После этого он подписал контракт с ЦСКА.