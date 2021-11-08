Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Каменев — о победе ЦСКА над СКА: «Важная победа не только для команды , но и для меня лично!»

15:31
Теги:

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев прокомментировал победу над СКА (4:0) в матче чемпионата КХЛ.

«Важная победа не только для команды, но и для меня лично! Всем спасибо за поддержку», — написал Каменев в Instagram.

Публикация от Vladislav KAMENEV (@kamenev99)

Напомним, что нынешний сезон Каменев начинал в составе СКА. 12 октября «Сибирь» получила права на нападающего в результате обменов, однако спустя два дня новосибирский клуб объявил о расторжении контракта с игроком. После этого он подписал контракт с ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CV_DHjcocfg/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Трусова не поедет на «Гран-при Японии». Это олимпийская катастрофа?
0