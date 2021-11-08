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ХК «Спартак» стилизовал матчи с «Динамо» Мн и «Сибирью» под новый фильм «Марвел»

16:00
Промо-акция ХК &quot;Спартак&quot;.
Промо-акция ХК &amp;quot;Спартак&amp;quot;.

Хоккейный клуб «Спартак» выпустил афиши и визуал в социальных сетях к матчам с «Динамо» Минск и «Сибирью» в стиле нового фильма «Марвел» «Вечные», который выходит в прокат 8 ноября. Активности на матче также были посвящены супергеройской тематике: конкурс костюмов, новые костюмы группы поддержки, представление команд. Состав «Спартака» озвучила известная актриса дубляжа Ольга Зубкова, ее голосом говорит Анджелина Джоли.

 

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