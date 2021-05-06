«Авангард» показал, как выглядит «Арена Омск»

Строители залили первый участок плиты перекрытия пятого этажа будущего стадиона «Авангарада» «Арена Омск», информирует сайт клуба.

Как отмечается, на других участках продолжается устройство арматурного каркаса, бетонирование перекрытий третьего и четвертого этажей, бетонирование подтрибунных балок, а также колонн и стен на втором, третьем и четвертом этажах. Устанавливаются трибуны.

На уровне первого этажа основного здания строители монтируют внутренние перегородки и сети пожаротушения. Установлены металлоконструкции двух контрольно-пропускных пунктов.