«Авангард» показал, как выглядит «Арена Омск»
13:32
Строители залили первый участок плиты перекрытия пятого этажа будущего стадиона «Авангарада» «Арена Омск», информирует сайт клуба.
Как отмечается, на других участках продолжается устройство арматурного каркаса, бетонирование перекрытий третьего и четвертого этажей, бетонирование подтрибунных балок, а также колонн и стен на втором, третьем и четвертом этажах. Устанавливаются трибуны.
На уровне первого этажа основного здания строители монтируют внутренние перегородки и сети пожаротушения. Установлены металлоконструкции двух контрольно-пропускных пунктов.
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