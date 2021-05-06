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«Авангард» показал, как выглядит «Арена Омск»

13:32
«Арена Омск». Фото ХК Авангард «Арена Омск». Фото ХК Авангард
«Арена Омск». Фото ХК Авангард
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Строители залили первый участок плиты перекрытия пятого этажа будущего стадиона «Авангарада» «Арена Омск», информирует сайт клуба.

Как отмечается, на других участках продолжается устройство арматурного каркаса, бетонирование перекрытий третьего и четвертого этажей, бетонирование подтрибунных балок, а также колонн и стен на втором, третьем и четвертом этажах. Устанавливаются трибуны.

На уровне первого этажа основного здания строители монтируют внутренние перегородки и сети пожаротушения. Установлены металлоконструкции двух контрольно-пропускных пунктов.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42231/

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