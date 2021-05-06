Тренер вратарей «Авангарда» Звягин рассказал о впечатлениях от победы в Кубке Гагарина

Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о своих впечатлениях от победы в Кубке Гагарина и сравнил их с ощущениями от победы в турнире в качестве тренера «Металлурга».

«Каждый раз это разные эмоции. Потому что жизнь на месте не стоит. Ты меняешься как человек. Всегда есть какие-то разные жизненные обстоятельства. Когда я выигрывал в Северной Америке, там оба кубка были совершенно разными по эмоциям. И здесь то же самое. Сегодня что-то невероятное. Хотя мы с женой просто на 100% были уверены, что именно сегодня выиграем, а седьмой игры не будет. Но, естественно, матч подходит, нужно сдерживать эти эмоции, отводить какие-то тревожные мысли. И наши ребята, конечно, перешагнули через себя, перешли через всё, преодолели столько трудностей и барьеров, что честь им и хвала. Как сказал в заключительном своем слове Боб Хартли: каждый член этой организации внес свою лепту в успех», — приводят «Известия» слова Звягина.

Звягин работает в «Авангарде» с 2018 года. В финале Кубка Гагарина-2020/21 омичи обыграли ЦСКА (счет в серии — 4:2) и впервые в своей истории стали обладателями титула.