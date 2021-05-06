«Авангард» объявил о продлении контракта с Готовцом
14:31
«Авангард» объявил о продлении контракта с защитником Кириллом Готовцом.
29-летний белорус заключил соглашение с омским клубом сроком на один год.
? Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт сроком на один год с защитником Кириллом Готовцом (67 матчей, 6 (4+2) очков). pic.twitter.com/5DyBsf4CSj— ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 6, 2021
В сезоне-2020/21 Готовец провел 67 матчей за «Авангард», на его счету 6 (4+2) очков.
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