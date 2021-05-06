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«Авангард» объявил о продлении контракта с Готовцом

14:31
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«Авангард» объявил о продлении контракта с защитником Кириллом Готовцом.

29-летний белорус заключил соглашение с омским клубом сроком на один год.

В сезоне-2020/21 Готовец провел 67 матчей за «Авангард», на его счету 6 (4+2) очков.

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