«Авангард» объявил о продлении контракта с Готовцом

«Авангард» объявил о продлении контракта с защитником Кириллом Готовцом.

29-летний белорус заключил соглашение с омским клубом сроком на один год.

? Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт сроком на один год с защитником Кириллом Готовцом (67 матчей, 6 (4+2) очков). pic.twitter.com/5DyBsf4CSj — ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 6, 2021

В сезоне-2020/21 Готовец провел 67 матчей за «Авангард», на его счету 6 (4+2) очков.