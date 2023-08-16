«Авангард» подписал полноценный контракт с вратарем Коротаевым

«Авангард» подписал полноценный двусторонний контракт на один сезон с вратарем Федором Коротаевым, сообщает КХЛ. Ранее игрок находился в клубе на просмотре.

Всего в КХЛ он провел 22 матча в составе «Нефтехимика», на его счету — 3 победы, 90,1 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,09.

Также омский клуб заключил двусторонние соглашения до 30 апреля 2024 года с защитником Павлом Турбиным и нападающим Михаилом Беляевым.

В сезоне-2022/23 Турбин сыграл 27 матчей за «Амур», в которых сделал две голевые передачи. Беляев в прошлом чемпионате провел за «Адмирал» и «Локомотив» 32 матча и набрал 4 (3+1) очка.