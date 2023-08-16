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Сегодня, 19:13

Жарков выразил соболезнования в связи со смертью Амирова

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Нападающий «Трактора» Владимир Жарков в интервью «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Эта новость, конечно, ошарашила. Смотришь, хоккей, а тут вот это происходит... Веселый, жизнерадостный парень, который хотел добиться чего-то большего на взрослом уровне, но так и не смог прочувствовать его. Родителям выражаю соболезнования от всей челябинской команды, очень жалко парня.

Все думали, все до последнего верили, что организм как-нибудь переборет эту болячку, и он восстановится. Сейчас хоккей уходит уже на второй план, потому что все время думаю о Родионе, тем более я его знал лично — это большая трагедия. Он был вежливым, всегда улыбался, никогда не было никакого негатива и к нему никогда не было вопросов — всегда выполнял и делал то, что ему говорили. Я имею в виду не только хоккейную площадку, но и бытовые вещи в раздевалке. И мне очень приятно, когда молодые пацаны приходят и ведут себя так вежливо и уважительно.

Парень был очень талантливый, помню, как он в тройке с иностранцами феерил на турнире в Казахстане — голов пять забил, наверное. Я думал, что он действительно сможет выстрелить. Мы все до конца верили, что все перевернется, что он победит эту болезнь. Очень тяжело после таких новостей, лучше бы их вообще не было...» сказал Жарков.

О смерти 21-летнего Амирова стало известно 14 августа.

В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у форварда. Амиров прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

Владимир Жарков
Родион Амиров
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