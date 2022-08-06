«Авангард» обыграл минское «Динамо» благодаря хет-трику Найта на турнире в Сочи
«Авангард» одержал победу над минским «Динамо» (5:2) в матче турнира Лига ставок Sochi Hockey Open.
В составе омичей хет-триком отметился Корбан Найт, еще по разу забили Арсений Грицюк и Федор Малыхин. У минчан отличились — Брэндон Козун и Илья Шинкевич.
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Sochi Hockey Open
«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Голы: Найт — 1 (Толчинский, Давыдов), 18:00 — 1:0. Грицюк — 3 (бол., Ткачев), 27:37 — 2:0. Найт — 2 (Буше, Гуляев), 31:57 — 3:0. Малыхин — 2, 52:03 — 4:0. Шинкевич — 1 (Гуляев, Ткачев, Мартынов, Спунер), 55:56 — 4:1. Козун — 1, 57:56 — 4:2. Найт — 3 (п.в.), 58:43 — 5:2.
Вратари: Галимов — К. Шостак.
6 августа. Сочи. Шайба.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
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ЦСКА – Металлург
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