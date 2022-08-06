«Авангард» обыграл минское «Динамо» благодаря хет-трику Найта на турнире в Сочи

«Авангард» одержал победу над минским «Динамо» (5:2) в матче турнира Лига ставок Sochi Hockey Open.

В составе омичей хет-триком отметился Корбан Найт, еще по разу забили Арсений Грицюк и Федор Малыхин. У минчан отличились — Брэндон Козун и Илья Шинкевич.

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Sochi Hockey Open

«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Найт — 1 (Толчинский, Давыдов), 18:00 — 1:0. Грицюк — 3 (бол., Ткачев), 27:37 — 2:0. Найт — 2 (Буше, Гуляев), 31:57 — 3:0. Малыхин — 2, 52:03 — 4:0. Шинкевич — 1 (Гуляев, Ткачев, Мартынов, Спунер), 55:56 — 4:1. Козун — 1, 57:56 — 4:2. Найт — 3 (п.в.), 58:43 — 5:2.

Вратари: Галимов — К. Шостак.

6 августа. Сочи. Шайба.