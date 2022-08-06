В «Динамо» прокомментировали слова Лильи о желании разорвать контракт с клубом

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал слова нападающего московской команды Якоба Лильи о желании разорвать контракт с российским клубом, подписанный в феврале. Бывший профессиональный хоккеист уверен, что шведского форварда могли неправильно понять.

«Я уверен, что сам Якоб имел в виду немного не то, что в итоге вышло в прессе. Но самое главное в этой ситуации — он готов и едет в Россию не отбывать номер. Он едет играть в хоккей и показывать высокий результат. Московское «Динамо» на него рассчитывает», — цитирует «Чемпионат» Сопина.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Барыс». Шведский форвард провел за команду 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (16+11) очков. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 5 встречах.

Контракт Лильи с московским «Динамо» рассчитан на два года и носит односторонний характер.