«Спартак» 14 августа проведет благотворительный матч против «Ак Барса»

Московский «Спартак» проведет благотворительный матч против «Ак Барса» в память о легендарном хоккеисте красно-белых Владимире Шадрине, который скончался 26 августа 2021 года.

Встреча команд состоится 14 августа в «Лужниках». Начало игры — 13.00 мск.

Шадрин — двукратный олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов и чемпион мира (1970, 1971, 1973-1975). За «Спартак», в составе которого он трижды выиграл чемпионат СССР, выступал с 1965 по 1979 год.