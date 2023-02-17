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«Авангард» в овертайме обыграл «Нефтехимик»

Сергей Разин
корреспондент
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17 февраля. «Авангард» — «Нефтехимик» (2:1 ОТ).
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в овертайме «Нефтехимик» со счетом 2:1.

На гол Сергея Толчинского гости ответили точным броском Евгения Митякина. В овертайме на 40-й секунде победную шайбу забросил Рид Буше.

После этого матча «Авангард» с 79 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 68 очками — на восьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Толчинский — 16 (Ткачев, Найт), 9:01 — 1:0. Митякин — 11 (Порядин, Хохлов), 55:08 — 1:1. Буше — 29, 60:40 — 2:1.

Вратари: Демченко (60:10) — Судницин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (8+12+11+1) — 19 (8+2+9+0).

Судьи: Васильев, Раминг.

17 февраля. Омск. G-Drive Арена.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Нефтехимик
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