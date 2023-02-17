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Сегодня, 11:41

Защитник «Локомотива» Елесин оштрафован за толчок соперника на борт

Мария Гусева
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Защитник «Локомотива» Александр Елесин получил штраф по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:1).

Елесин толкнул на борт нападающего армейцев Павла Карнаухова.

«На основании представленных материалов принято решение наложить наказание по п.1.13.1. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (толчок на борт) на защитника «Локомотива» Александра Елесина, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне 27-летний Елесин провел 62 матча и набрал 20 (4+16) очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/17/509961.html
Александр Елесин
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ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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