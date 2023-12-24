«Магнитка» победила «Авангард» в матче лидеров Восточной конференции
«Авангард» проиграл магнитогорскому «Металлургу» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Благодаря этой победе «Магнитка» (59 очков) единолично возглавила Восточную конференцию КХЛ, магнитогорцы опережают омичей на 2 очка.
«Металлург» одержал вторую победу подряд после 4-матчевой безвыигрышной серии.
«Авангард» потерпел третье поражение в последних 10 встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Вовченко — 1 (бол., Михайлис), 6:01 — 0:1. Беляев — 4 (бол., Гуляев, Николишин), 11:27 — 1:1. Карпов — 8 (бол., Гребенкин, Зернов), 37:31 — 1:2. Джонсон — 10 (Коробкин, Силантьев), 42:29 — 1:3. Гераськин — 5 (Филатьев), 45:10 — 2:3.
Вратари: Проскуряков (57:30) — Набоков.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (13+9+12) — 33 (13+15+5).
Судьи: Гамалей, Оленин.
24 декабря. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|41
|25
|16
|53
|4
|Лада
|43
|22
|21
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|7
|Автомобилист
|43
|22
|21
|49
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|42
|17
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|42
|15
|27
|39
|11
|Адмирал
|40
|13
|27
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|43
|29
|14
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|27
|15
|55
|6
|ЦСКА
|42
|22
|20
|47
|7
|Северсталь
|41
|18
|23
|43
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|24.12
|14:00
|
Спартак – Куньлунь РС
|5 : 2
|24.12
|14:00
|
Витязь – Динамо Мн
|6 : 4
|24.12
|14:00
|
Авангард – Металлург Мг
|2 : 3
|24.12
|16:30
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|24.12
|17:00
|
Северсталь – Адмирал
|- : -