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Сегодня, 16:16

«Магнитка» победила «Авангард» в матче лидеров Восточной конференции

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«Авангард» проиграл магнитогорскому «Металлургу» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Благодаря этой победе «Магнитка» (59 очков) единолично возглавила Восточную конференцию КХЛ, магнитогорцы опережают омичей на 2 очка.

«Металлург» одержал вторую победу подряд после 4-матчевой безвыигрышной серии.

«Авангард» потерпел третье поражение в последних 10 встречах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Вовченко — 1 (бол., Михайлис), 6:01 — 0:1. Беляев — 4 (бол., Гуляев, Николишин), 11:27 — 1:1. Карпов — 8 (бол., Гребенкин, Зернов), 37:31 — 1:2. Джонсон — 10 (Коробкин, Силантьев), 42:29 — 1:3. Гераськин — 5 (Филатьев), 45:10 — 2:3.

Вратари: Проскуряков (57:30) — Набоков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (13+9+12) — 33 (13+15+5).

Судьи: Гамалей, Оленин.

24 декабря. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/?type=conference
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 43 27 16 59
2 Авангард 41 27 14 57
3 Сал. Юлаев 41 25 16 53
4 Лада 43 22 21 53
5 Трактор 43 23 20 51
6 Ак Барс 43 24 19 50
7 Автомобилист 43 22 21 49
8 Сибирь 44 20 24 47
9 Амур 42 17 25 42
10 Нефтехимик 42 15 27 39
11 Адмирал 40 13 27 35
12 Барыс 43 13 30 33
Западная конференция И В П О
1 Спартак 44 29 15 62
2 Динамо М 43 29 14 62
3 Локомотив 41 27 14 57
4 Торпедо 43 26 17 55
5 СКА 42 27 15 55
6 ЦСКА 42 22 20 47
7 Северсталь 41 18 23 43
8 Динамо Мн 41 18 23 40
9 Куньлунь РС 43 15 28 35
10 Сочи 43 14 29 33
11 Витязь 43 14 29 33
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Спартак – Куньлунь РС
 5 : 2
24.12 14:00
Витязь – Динамо Мн
 6 : 4
24.12 14:00
Авангард – Металлург Мг
 2 : 3
24.12 16:30
Лада – Автомобилист
 - : -
24.12 17:00
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