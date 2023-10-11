«Авангард» обыграл «Металлург» в КХЛ
«Авангард» на домашнем льду одержал победу над «Металлургом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:1.
Победу омичам принесли голы Ивана Игумнова, Райана Спунера, Рида Буше и Владислава Ткачева. Единственную шайбу гостей забросил Александр Петунин.
«Авангард» с 18 очками в 15 матчах поднялся на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» набрал 25 очков и 18 встречах и продолжает лидировать на «Востоке».
В следующем матче «Авангард» встретится с московским «Динамо», а «Металлург» сыграет с «Сибирью». Обе встречи пройдут 13 октября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Голы: Петунин — 3 (Михайлис, Джонсон), 4:26 — 0:1. Игумнов — 2 (Шарипзянов), 24:15 — 1:1. Спунер — 6 (Венгрыжановский), 31:50 — 2:1. Буше — 8 (бол., Ткачев, Спунер), 41:20 — 3:1. Ткачев — 6 (п.в.), 59:25 — 4:1.
Вратари: Проскуряков — Загидулин (58:45 — 59:25).
Штраф: 13 — 11.
Броски: 27 (10+8+9) — 24 (8+6+10).
Судьи: Кочетов, Раминг.
11 октября. Омск. G-Drive Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|18
|11
|7
|25
|2
|Ак Барс
|16
|11
|5
|23
|3
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|4
|Лада
|18
|8
|10
|20
|5
|Трактор
|18
|9
|9
|20
|6
|Сал. Юлаев
|16
|9
|7
|18
|7
|Авангард
|15
|8
|7
|18
|8
|Сибирь
|16
|7
|9
|17
|9
|Амур
|15
|6
|9
|16
|10
|Барыс
|17
|5
|12
|15
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|14
|3
|11
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|16
|12
|4
|25
|2
|Торпедо
|16
|11
|5
|23
|3
|Динамо М
|17
|11
|6
|23
|4
|Спартак
|17
|10
|7
|22
|5
|Сочи
|16
|10
|6
|21
|6
|ЦСКА
|16
|8
|8
|17
|7
|СКА
|15
|8
|7
|16
|8
|Северсталь
|15
|7
|8
|16
|9
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|10
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|11
|Витязь
|16
|4
|12
|9
|11.10
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|4 : 5 Б
|11.10
|16:30
|
Авангард – Металлург Мг
|4 : 1
|11.10
|16:30
|
Барыс – Динамо М
|3 : 2 Б
|11.10
|19:00
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|11.10
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|11.10
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|11.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Динамо Мн
|- : -
|11.10
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -