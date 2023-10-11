«Авангард» обыграл «Металлург» в КХЛ

«Авангард» на домашнем льду одержал победу над «Металлургом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:1.

Победу омичам принесли голы Ивана Игумнова, Райана Спунера, Рида Буше и Владислава Ткачева. Единственную шайбу гостей забросил Александр Петунин.

«Авангард» с 18 очками в 15 матчах поднялся на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» набрал 25 очков и 18 встречах и продолжает лидировать на «Востоке».

В следующем матче «Авангард» встретится с московским «Динамо», а «Металлург» сыграет с «Сибирью». Обе встречи пройдут 13 октября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Петунин — 3 (Михайлис, Джонсон), 4:26 — 0:1. Игумнов — 2 (Шарипзянов), 24:15 — 1:1. Спунер — 6 (Венгрыжановский), 31:50 — 2:1. Буше — 8 (бол., Ткачев, Спунер), 41:20 — 3:1. Ткачев — 6 (п.в.), 59:25 — 4:1.

Вратари: Проскуряков — Загидулин (58:45 — 59:25).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 27 (10+8+9) — 24 (8+6+10).

Судьи: Кочетов, Раминг.

11 октября. Омск. G-Drive Арена.